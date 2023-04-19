وفاة عامل في ظروف غامضة والعثور على جثة قاصر بالبليدة

سجلت مصالح الإنقاذ في الـ 24 ساعة الماضية، وفاة عامل بأحد المؤسسات الاقتصادية في البليدة، في ظروف غامضة، استدعت فتح تحقيق للكشف عن حقيقة وخلفيات ودواعي الحادث، فيما تم العثور في ساعة متقدمة من فجر اليوم، على قاصر بأحد فضاءات اللعب بقلب المدينة، لم يستبعد أن يكون تعرض لنوبة قلبية.

وفي الحي الشعبي بطريق دزاير في البليدة تدخل أعوان الإنقاذ أيضا، لنقل جثة ثلاثيني، توفي في حادث سقوط من الطابق الرابع من عمارة . كما تم تسجيل نحو 20 جريحا ، تعرضوا لإصابات تفاوتت في خطورتها، إثر حوادث سير لمركبات ولدراجات النارية .