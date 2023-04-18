الفريق أول شنقريحة: على كل مخلص للجزائر أن يبذل كل ما لديه لتوطين الأمن

قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الحرس الجمهوري.

وخلال لقائه مع إطارات ومستخدمي الحرس الجمهوري ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد أكد فيها أنه "يجدر بكل مخلص للجزائر أن يبذل كل ما لديه من قوة وجهد من أجل توطين الأمن وترسيخ موجبات السلم والاستقرار على أرض بلادنا الغالية."

وأضاف الفريق أول شنقريحة، أن "الغايات السامية التي عاهدنا أنفسنا في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأن نعمل بإخلاص ومثابرة وفقا للمهام الدستورية المخولة رفقة كافة الخيرين من أبناء وطننا على السعي الحثيث إلى تحقيقها، وفاء منا لأرواح الشهداء الأبرار".