بايرن ميونيخ وبنفيكا يبحثان عن المعجزة

سيتم التعرف سهرة الليلة على هوية الفريقين اللذين سينشطان، الدور نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بعدما قطع ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي أولى التأشيرتين بتعادل الأول أمام نابولي وفوز الثاني على تشلسي.

ويواجه إنتر ميلان الإيطالي على ملعب " جوسابي ميتزا"، ضيفه بنفيكا البرتغالي، فيما ينزل مانشستر سيتي ضيفا على بايرن ميونيخ بملعب " آليانز آرينا".

وشدَّد مدرب بايرن ميونخ الألماني توماس توخيل على أن فريقه بحاجة إلى "معجزة" لقلب تأخره بثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وقال توخيل: "إنه جبل عال جداً، يجب أن نؤمن بقدرتنا على تخطيه".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى قمة هذا الجبل الضخم فقط، سنشعر بالإحباط، ونقول لأنفسنا إننا لن نصل إلى القمة أبدًا. علينا أن نتعامل مع كل شوط على حدة. أصعب شيء هو بدء المغامرة". وتابع: "في مباراة كرة القدم، هناك دائمًا لحظة تحظى فيها بدعم المشجعين والقليل من الحظ. إذا كان الباب مفتوحًا قليلاً، يتعين علينا وضع قدمنا داخله".

من جهته، قال المدافع الدولي الفرنسي للنادي البافاري بنجامان بافارد "سبق وأن شاهدنا في الماضي ريمونتادا قلب النتيجة بفارق كبير، لماذا لا نفعلها نحن غدا؟ ويحتاج بايرن ميونيخ إلى الفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل الى نصف النهائي أو الفوز بفارق ثلاثة أهداف وفرض التمديد أو ركلات الترجيح في حال استمر الفارق ثلاثة أهداف مساء الأربعاء في ملعب أليانز أرينا. وحذّر المدرب الإسباني السابق لبايرن ميونيخ والحالي لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا من قدرة النادي البافاري على تحقيق المعجزة.

وأضاف "عندما تكون في هذا النوع من الأندية، هناك شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث، لديهم تاريخ في هذه المسابقة، لقد كبروا معها".

وتابع "لقد مررت بلحظات لا تُصدق هنا، مع عائلتي، النادي استثنائي و لدي العديد والعديد من الأصدقاء أتمنى أن يظل المشجعون هادئين غدًا".

وقاد المدرب البالغ من العمر 52 عامًا بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي المسابقة القارية العريقة ثلاث مرات (2014، 2015، 2016) دون الذهاب إلى أبعد من ذلك. وخسر غوارديولا مباراة نهائية مع مانشستر سيتي عام 2021 أمام تشلسي الذي كان يشرف على تدريبه وقتها توخيل.

وبخصوص لقاء الإنتر وبنفيكا، قال المدرب سيموني إينزاغي الذي تجاوز ناديه كل من برشلونة وبورتو: " قبل برشلونة وكذلك قبل بورتو، كان الوضع مشابها فيما يتعلق بالانتقادات، شخصيا اعتدت عليها من الأفضل أن توجه الانتقادات لي وليس للاعبين".

وأضاف:" تساعدنا الانتقادات على العمل أكثر وأكثر. في الدوري، لم نحقق التقدم الكافي. كغيرنا من الفرق نواجه مشاكل". على خط تماس ملعب" جوسيبي مياتزا"، سيحاول مدرب بنفيكا روجر شميديت قلب الطاولة على أصحاب الأرض وقال عن اللقاء: " علينا أن نعتقد بأنه يمكننا تغيير النتيجة والعودة، فقد خسرنا فرصة كبيرة الأسبوع الماضي لتحقيق نتيجة جيدة على ملعبنا، علينا أن نلعب بذهن صاف وأيضا أن نقدم أداء عاليا للغاية".

يذكر أن بنفيكا انهزم على أرضية ميدان ملعب النور بهدفين لصفر.