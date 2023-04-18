مساهمة: "طموحات سعودية.. وموقف جزائري"

في عام 1876م أقيم معرض إكسبو في الولايات الأمريكية المتحدة حاملاً معه مفاجأة كبرى للعالمتمثلت بظهور اول هاتف، ومرة بعد مرة كان سقف التحديات يرتفع وترتفع معه الإنجازات البشرية التي ساهمت في تغير الحياة على هذا الكوكب، ولعلني لستُ أبالغ إن قلتُ أن كثيراً من روائع الإبداع والابتكار ما كانت لتزهر لولا التحديات التي تواجه البشرية يومياً. وفي هذا المقال، عقدتُ النيةَ على توضيح جوانب مهمة في قصة ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو في 2030، وما انطوت عليه من دلالة عميقة بتزامنها مع العام الذي يفترض أن يكون فيه قطاف ثمار رؤية 2030 في المملكة.

إن قرار ترشح المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في الحقيقة لم يأت ارتجالاً أو نبع من فراغ كما قد يتصور البعضُ، فثمة عدد مُعتبرٌ من الدوافع والمسوغات التي تؤكد أن القرار إنما جاء متزناً ومدروساً بعناية فائقة، وأنه عندما اتخذ، فإنما كان ذلك في إطار حسابات دقيقة وناضجة، ومنها:

أن المعرض سيكون أول منصة دولية استثنائية تلتقي فيها الدول لاكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات الرائدة المرتبطة بالعناصر الأساسية للتنمية العالمية (الاستدامة، النقل، الاقتصاد).

رغبة القيادة في المملكة في إطلاق العنان لإمكانيات البلاد الاقتصادية في جميع القطاعات والمجالات.

رغبة المملكة في لعب الدور الذي يليق بإمكانياتها ومقدراتها في بناء مستقبل مستدام ومشرق للعالم أجمع.

ستشكل الاستضافة دافعاً قوياً نحو إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية تمثل إطاراً استراتيجياً يهدف إلى تقليص الاعتماد على القطاع النفطي ودفع التنوع الاقتصاديستتيح الاستضافة فرصة أيضاً لتأسيس المملكة لنظام اقتصادي جديد قادر على مواجهة التحديات العصرية في مختلف المجالات كالتغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية.

من جانب آخر، فإن تمتع المملكة بإمكانيات ضخمة وموقع جغرافي متميز ومعالم طبيعية وتراثية وعالمية مسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " اليونسكو"، وتميز المملكة بوجود كفاءات وطنية شابة مؤهلة، فإن كل ذلك يُعد نقاطاً إيجابية ومؤشرات دقيقة على صحة مسار المملكة وتوجهاتها.

الأهداف عالية، ولكن هل من معطيات على أرض الواقع تعزز من إمكانية تحقيقها؟ الإجابة بكل بساطة: نعم. فالمملكة العربية السعودية لديها إيمانٌ راسخٌ بقدرتها على تحويل الحلم إلى واقع في رؤية 2030 بحسب، وإنما تتطلع أن يكون عام 2030 هو العام الذي ستجني فيه قطاف الرؤية، ولذلك ترى أن استضافة معرض إكسبو بالتزامن مع ذلك القطاف سيكون الدليل الأكبر على نجاح الرؤية بشكل منقطع النظير.

وأودّ حقيقة أن أختم مقالي هذا بالجزء الأخير من عنوانه، وهو " الموقف الجزائري"، فلا يجوز أن ننسى استحضار هذا الموقف المشرف بكل ما حمله من صدق ونضج ونبل، والذي يؤكد أن أمتنا العربية والإسلامية لا تزال ملتزمة بمنظومتها الأخلاقية العريقة بل ولا تزال تحرص على التعاون في البِرّ وإعمار الأرض. إن هذا الموقف الجزائري جديرٌ أن يُتخَذ قدوةً تحتذى في تعاملات الدول الشقيقة لما ينطوي عليه من نفسٍ عروبيّ أصيل، وحسٍ عالٍ بالمسئولية تجاه المصلحة الوطنية الجزائرية، إذ لا يساورني الشكُ إطلاقاً في أن هناك الكثير من أوجه التعاون بين المملكة والجزائر الغالية والتي يمكن من خلالها تحقيق مصالح البلديْن، كما أني على يقينٍ أن لدينا في بلديْنا ما يكفي من الوقت لتشكيل فريق من الخبراء تكون مهمته الرئيسة وضع تصور واضح لكيفية الاستثمار في ملف إكسبو 2030