وهران: نفوق العشرات من طيور النحام الوردي ببحيرة تيلامين

شهدت بحيرة تيلامين الواقعة بدائرة قديل شرق وهران اليوم ظاهرة نفوق العشرات من طيور النحام الوردي على ضفاف البحيرة، حسب ما أكده بن معمر شفيع الله رئيس جمعية شفيع الله لتربية الطيور و حماية البيئة في تصريح لـ "الخبر".

وأكد رئيس الجمعية بأنه اكتشف نفوق العشرات من الطيور المهاجرة على الضفة الشرقية لبحيرة تيلامين التي تتربع على مساحة ألف هكتار و تتوسط بلديتي قديل و بن فريحة.

وتبقى أسباب التفوق مجهولة لحد الساعة في انتظار تحاليل مصالح البيئة. وتعاني البحيرة من رمي النفايات الصلبة و الرعي المكثف و نقص الأشجار.

وتعتبر ظاهرة نفوق الطيور الأولى من نوعها على مستوى 8 مناطق رطبة المتواجدة بالولاية. في نفس السياق، سبق و أن عرفت بحيرة أم قلاز نفوق الأسماك في العديد من المرات و تقديم فرضيات بخصوص ارتباط النفوق بتفريغ مياه مستعملة محملة ببقايا مواد صناعية و كيميائية، لكن مصالح البيئة أرجعت الأمر لنقص الأوكسجين في البحيرة.

للتذكير فإن 4 بحيرات مصنفة كمناطق رطبة محمية بمقتضى اتفاقية " رامسار" و بقية المناطق من بينها تيلامين لم يتم تصنيفها بعد .