تحرير قاصر تعرضت للاختطاف بالبليدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية البليدة من تحرير في فترة وجيزة فتاة قاصر تعرضت للإختطاف مع توقيف خاطفها، حسبما علم اليوم الأربعاء من هذا الجهاز الأمني.

وأوضح بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أن أفراد الفرقة الإقليمية ببوقرة (شرق) مدعمين لفرقة الأمن والتحري بأولاد سلامة نجحوا في تحرير فتاة تبلغ من العمر 18 تعرضت للاختطاف من قبل شخص يبلغ من العمر 38 سنة.

وأضاف المصدر أن حيثيات القضية تتمثل في تلقي أفراد فرقة الأمن والتحري بأولاد سلامة بلاغ من طرف أحد المواطنين مفاده تعرض فتاة قاصر للاختطاف من طرف شخص مجهول لتتدخل على الفور من أجل تحرير الضحية وتوقيف المشتبه فيه.

وأضاف نفس البيان أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة أثناء توقيفه مستعملا سلاح أبيض ومحاولا الفرار، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بجناية اختطاف قاصر لم يكمل 18 سنة بالعنف والاستدراج.