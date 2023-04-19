الشلف: توقيف شخص متورط في إضرام النيران

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس شمال الشلف شخصا لتورطه في إشعال عدة حرائق شهدتها منطقة سيدي مروان خلال الأيام القليلة الفارطة، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى ذات الهيئة الأمنية.

وأفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أنه في إطار التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس حول نشوب حريقين خلال الشهر الفضيل بغابة سيدي مروان، تم توقيف خلال هذا الأسبوع شخص يبلغ من العمر 40 سنة يعتبر المتسبب الرئيسي في إشعال هذين الحريقين.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية نفذت بتكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات مما مكن من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه مع حجز الوسائل المستعملة في إضرام النيران.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وملف الإجراءات الجزائية، سيتم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وفقا للبيان.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية بالشلف سجلت يومي 6 و7 أفريل نشوب حريقين بغابة سيدي مروان ببلدية تنس، حيث بلغت حصيلة الخسائر الناجمة عنهما أزيد من 10 هكتارات من الغطاء الغابي ما بين أشجار الصنوبر الحلبي والأحراش.