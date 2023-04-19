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رزنامة جديدة لصب منحة البطالة

أخبار الوطن
19 افريل 2023 ()
إ.ش
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كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل ومؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، عن وضع حيز الخدمة رزنامة جديدة لصب منحة البطالة على عدة أيام وهذا ابتداء من 26 أفريل الجاري.

وأوضحت الوكالة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه حرصا على التكفل الأمثل بالمستفيدين من منحة البطالة، وفي إطار التكامل الحكومي بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ستقوم الوكالة الوطنية للتشغيل وبريد الجزائر ابتداء من 26 أفريل بوضع حيز الخدمة رزنامة جديدة لصب منحة البطالة على عدة أيام، ويتم توزيعها بصفة ترتيبية ممنهجة بالاعتماد على رقم الحساب البريدي الجاري CCP  دون احتساب المفتاح كما هو موضح في الشكل التالي:

 

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