L'Algérie et le Burkina Faso se neutralisent (1-1)

La sélection nationale de football des moins de 17 ans (U17) a fait match nul face à son homologue du Burkina Faso (1-1), en match d'application disputé mardi au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger), en match de préparation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bahlouli (18') pour l'Algérie et par Camara (42') pour le Burkina Faso.

Cette deuxième joute amicale entre les deux sélections a été marquée par la blessure de l'attaquant Algérien Meslem Anatouf qui a reçu un sérieux coup de coude et fait une chute qui a provoqué sa sortie et son évacuation en urgence vers l’hôpital pour effectuer les examens nécessaires.