البويرة: توقيف 7 أشخاص مُتهمين بالسطو على مركز بريد

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، عن توقيف 7 أشخاص مُتهمين بالسطو بالسلاح الناري على مركز البريد بأغبالو دائرة أمشدالة.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة، فقد توصلت التحريات التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشرفة بشأن هذه القضية إلى توقيف سبعة أشخاص مع استرجاع المبلغ المالي المسروق وكذا الأسلحة النارية المستعملة لارتكاب الجريمة.

وقد جرى تقديم المشتبه فيهم يوم أمس الثلاثاء، أمام نيابة البويرة وتمت متابعتهم بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من أجل جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة، جنحة تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، حيث وبعد سماع المتهمين أمر قاضي التحقيق بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت.

وأشار ذات البيان، بأنّ واقعة السطو على مركز البريد بأغبالو وقعت صباح يوم 08 أفريل الفارط ونفذتها مجموعة من أشخاص ملثمين حاملين أسلحة نارية كانوا على متن سيارة واستولوا على إثرها على مبلغ مالي يقدر بمليار و200 مليون سنتيم.