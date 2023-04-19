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غليزان: توقيف جماعة تروج المهلوسات أمام المؤسسات التربوية

مجتمع
19 افريل 2023 ()
جيلالي لخضري
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تمكنت مصالح أمن دائرة المطمر في غليزان من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 03 أشخاص مختصة في ترويج المهلوسات أمام المؤسسات التربوية مع حجز 771 قرص من المؤثرات العقلية.

وهذا بعد ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية بالقرب من إحدى المؤسسات التربوية بمدينة المطمر. وبعد عملية الترصد  تم توقيف المشتبه فيهما أمام إحدى المؤسسات التربوية وضبط بحوزتهما 09 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي 2270 دج من عائدات ترويج هذه السموم. ومواصلة للتحقيق وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكن المشتبه أين تم ضبط داخل مسكن أحدهم على 40 قرصا من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية مقدرة بـــ  24000  دينار من عائدات الترويج.

وقد أفضت التحقيقات التي باشرتها المصلحة إلى تحديد هوية شريكهما في العملية و توقيفه أين تم ضبط خلال تفتيش مسكنه على كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت ب : 722 قرص.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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