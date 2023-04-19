تطورات قضية قتل رجل أعمال بباتنة

شرع عناصر الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة في الاستماع لكل الأطراف التي لها علاقة عائلية ومهنية وتجارية مع رجل الأعمال ب.عبد الرزاق الذي اغتيل بالقرب من مسكنه العائلي بطريق تازولت بباتنة منتصف ليلة أول أمس.

الاغتيال نفذ على طريقة المسلسلات وأفلام "الأكشن" حيث ارتكبت الجريمة بحسب روايات متطابقة من طرف مجهولين كان يرتديان جلابيب حيث أخرج أحدهما مسدسه ووجه طلقة نارية للضحية سقط على إثرها أمام أنظار أحد زوجاته التي كانت برفقته وهو يهم بالدخول لمرآب منزله.

وقالت مصادر "الخبر" أن مصالح الأمن سارعت مباشرة بعد حدوث الجريمة إلى إجراء عملية تمشيط سريعة على مستوى الحي وفي الشوارع المحاذية له كما قامت بالاعتماد على تسجيلات الكاميرات الرقمية لعدد من سكنات الخواص للتحقق من نوعية المركبة التي كان على متنها الجناة الذين لم يثبت بعد العدد الحقيقي لهم.

وقد أثارت هذه الجريمة اهتمام الشارع الباتني بحكم أن رجل الأعمال يعد من أبناء المدينة ويملك مؤسسة مقاولاتية ضخمة في تخصص الطرقات وفندق ذو أربع نجوم بباتنة وكذا فنادق بسكيكدة والعاصمة، كما أنها تمت بطريقة غامضة من طرف أشخاص بألبسة نسائية، ورافقت الحادثة مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من فناني الولاية وكذا عدد من جمعيات المجتمع المدني تطالب بتكثيف الدوريات الأمنية على مستوى طريق تازولت التي تتوسط بلديتي باتنة وتازولت وتتواجد بها عصابات للسرقة اشتكى منها العديد من السكان بحكم أن شوارع كثيرة منها لا تتوفر على الإنارة العمومية الكافية.