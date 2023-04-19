ڨالمة: مخطط أمني لتأمين الاحتفال بالعيد

سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، مخططا أمنيا خاصا لتأمين الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويهدف المخطط مثلما حاء في بيان المجموعة الدرك بالولاية، إلى مرافقة المواطنين، بتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية، من أجل تغطية أمنية شاملة. كما يهدف إلى تأمين تحركات الأشخاص والمركبات على مختلف طرقات الولاية، سعيا لتسهيل حركة المرور ومكافحة السرقات والاعتداءات. ويتضمن المخطط الأمني الخاص بهذه المناسبة الدينية، القيام بدوريات على مستوى كافة محاور الطرق والمحاور الكبرى، ومراقبة النقاط الحساسة وأماكن تجمع المواطنين.