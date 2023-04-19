وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى إقامة الاستسقاء

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إقامة الاستسقاء بالدعاء فيما بقي من ليالي رمضان المباركة ويوم الجمعة الموافق 21 أفريل 2023 وصبيحة العيد.

وحسب بيان الوزارة فإن هذه الدعوة جاءت عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب وكان وِجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فقال: "اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار ، قال فطلعت من ورائه سحاب مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت".

ووفق ذات البيان "يستحب قبل الاستسقاء الالتجاء إلى الله تعالى بالتوبة والضراعة والدعاء وقيام الليل وقراءة القرآن ورد المظالم والمصالحة بين المتخاصمين، ليسقينا الله سبحانه وتعالى غيثا مرينا نافعا، قال الله تعالى: ( وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الحميد ) سورة الشورى الآية 28".