تلمسان: حجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي قصد البيع بدون رخصة.

تمت معالجة القضية بناءا على معلومات مفادها قيام شخص ببيع وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة على مستوى مدينة تلمسان. وأثبت العمل الميداني بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش مسكن الشخص المشتبه فيه في العقد الرابع من العمر، أين تم ضبط وحجز بحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 113 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ9500 دج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية "حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي قصد البيع بدون رخصة" قدم بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.