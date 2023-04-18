التجار يلهبون سوق الخضر والفواكه عشية عيد الفطر

التهبت اليوم أسعار الخضر في أسواق الجملة والتجزئة لتبلغ مستويات قياسية عشية عيد الفطر، وسط ذهول من طرف المواطنين الذين لم يجدوا تفسيرا لانتفاضة الأسعار، فيما استنكرت جمعيات حماية المستهلك هذه الممارسات من جانب المتحكمين في السوق تزامنا وكل مناسبة دينية.

ففي أسواق الجملة للخضر والفواكه بكل من الحطاطبة بتيبازة، بوفاريك وبوقرة بالبليدة تم تسويق مختلف أنواع الخضار بأسعار ملتهبة، حيث قفز سعر منتوج البطاطا إلى 58 دج للكلغ و65 دج للكلغ، والجزر إلى ما بين 100 دج للكلغ و120 دج للكلغ، وبيعت الكوسة بسعر 200 دج، والشمندر بسعر 150دج ، البسباس بـ160 دج للكلغ، الفلفل الحلو بسعر 150 دج للكلغ والفلفل الحار بسعر 150 دج للكلغ والطماطم 110 دج للكلغ.

وبلغ سعر الخس 70 دج، الفول 80 دج للكلغ، البصل الأحمر بسعر 300 دج للكلغ، البصل الأخضر 70دج للكلغ، والخيار 100 دج للكلغ ، وبلغ سعر البزلاء 200 دج للكلغ وكذلك سوقت اللفت هي الأخرى بـ200 دج للكلغ والقرنون 90 دج، فيما بلغ سعر القرنبيط (الشفلور) 180 دج للكلغ.

من جهتها عرفت أسعار الفواكه هي الأخرى ارتفاعا، حيث تراوح سعر فاكهة الليمون بين 250 و300 دج للكلغ بسعر الجملة، والبرتقال 350 دج، والموز 500 دج وكذا التفاح بين 600 إلى 650 دج في سوق الجملة.

واستنكرت جمعيات حماية المستهلك هذا الارتفاع الجنوني، واتهمت المتحكمين في السوق بالجشع واغتنام فرص الأعياد الدينية لرفع الأسعار وإحراق جيب المواطن المغلوب على أمره، كما علقت بعض الجمعيات على غرار جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته على الارتفاع المسجلة بسخرية، مشيرة إلى أن الفلاحين والمتحكمين في السوق قدموا برفع الأسعار بطريقة جنونية هدية للمواطن بمناسبة عيد الفطر.

كما اعتبرت الجمعية الحجج التي ساقها المتحكمون في سوق الخضر لتبرير الارتفاع بغير المقبولة، متسائلة على لسان رئيسها حمزة بلعباس كيف يمكن أن يبلغ الارتفاع هذا المستوى بين عشية وضحاها بحجة مغادرة الفلاحين وعمال الحقول للمزارع بمناسبة حلول عيد الفطر.

من جهتها، تساءلت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك في منشور لها على صفحتها على فايسبوك عن سبب ارتفاع بعض المواد يومين قبل العيد، وقالت أن المسألة أكبر بكثير من أن قانون العرض وال طلب، وتابع بالقول أن القضية قضية أخلاق وقيم.

وليست هذه المرة الأولى التي تلتهب فيها أسعار الخضر قبيل عيد الفطر، حيث تكررت الظاهرة خلال السنوات الأخيرة كلما حلت المناسبات الدينية لا سيما رمضان والعيدين والمولد النبوي الشريف، فيما تلح جمعيات ومنظمات حماية المستهلك على ضرورة تفعيل آليات لضبط السوق على رأسها التعامل بالفوترة التي يرفض تجار الخضر والفواكه التعامل بها، مما أبقى فوضى السوق قائمة وسمح للمضاربين بالتلاعب بالأسعار.