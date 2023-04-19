جديد ملف الذاكرة الجزائرية الفرنسية

عقدت اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية الأربعاء اول اجتماعاتها حول تاريخ الجزائر االمعاصر.

وياتي هذا في إطار العمل الذي تقرر القيام به من طرف الجزائر وفرنسا لفتح ملف الوجود الفرنسي في الجزائر، وتم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر في أوت 2022.

ويشار إلى أن اللجنة متشكلة من عشر مؤرخين، 5 عن كل طرف، على رأسهم عبد المجيد شيخي من الجانب الجزائري وبنجامين ستورا من الجانب الفرنسي، اوكلوا مهمة دراسة القضايا العالقة بخصوص الاحتلال الفرنسي للجزائر

وينتظر أن تدرس اللجنة بالخصوص بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر ثم جميع مراحل الاحتلال.