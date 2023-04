Réunion de la commission mixte d’historiens français et algériens

Les deux chefs d’Etat français et algérien ont décidé de constituer une commission mixte d’historiens des deux pays, pour travailler sur l’histoire de l’Algérie contemporaine

"À l’occasion de la visite du Président de la République en Algérie en aout 2022, il a été décidé par les deux chefs d’Etat de la constitution d’une commission mixte d’historiens français et algériens pour travailler sur l’histoire de l’Algérie contemporaine, pour mieux se comprendre et réconcilier les mémoires blessées. Cette commission est composée de dix membres, cinq du côté algérien et cinq du côté français", lit-on dans un communiqué de l'Elysée.

"Les cinq historiens français sont les suivants : Benjamin Stora, Professeur des universités, co-président de la commission, Florence Hudowitz, conservatrice au MUCEM, Jacques Frémeaux, Professeur des universités, Jean-Jacques Jordi et Tramor Quemeneur, historiens et enseignants universitaires", poursuit la même source.

Cette commission indépendante travaillera d’abord sur les origines de la colonisation française en Algérie, au XIXe siècle, en dressant un inventaire des archives déposées en France et en Algérie, et qui traitent particulièrement de la conquête coloniale. D’autres sujets seront ensuite abordés à sa diligence, concernant la période du XXe siècle, en particulier la séquence de la guerre et de la décolonisation, précise le communiqué de l"Elysée.

"La commission pourra solliciter les avis et les observations d’autres historiens dont les travaux et expertises sont reconnus en la matière. Cette commission a tenu sa première réunion ce jour, mercredi 19 avril", conclut le communiqué.