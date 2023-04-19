عين دزاريت بتيارت تخرج لاستقبال المتوج بحادي الأرواح

استقبل، مساء اليوم، المنشد علي مركات، المتوج بالمرتبة الأولى في المسابقة الإنشادية الوطنية "حادي الأرواح" التي نظمها التفزيون الجزائري، قناة القرآن الكريم، في طبعتها الثامنة، بمسقط رأسه ببلدية عين دزاريت من طرف المواطنيين و المنتخبين و السلطات الأمنية المحلية.

و عاشت بلدية عين دزاريت أجواء مميزة قبل و أثناء وبعد إستقبال إبن البلدة، المنشد علي مركات الذي شرف المنطقة بفوزه بالمرتبة الأولى في هذه المسابقة الوطنية متقدما عددا كبيرا من المتنافسين لعل أبرزهم 6 الذين تأهلوا ل "البرايم" الأخير من المسابقة، واستقبل علي مركات في موكب سيارات كبير جاب الشوارع الرئيسة من البلدية، مسر هدوء المدينة، قبل أن يحظى باستقبال بدار البلدية من قبل رئيس البلدية، خلف الله بن صديق، و عددا من المنتخبين و عضو المجلس الأعلى للشباب، عبد الحكيم بيرزمزم، وقائد فرقة الدرك الوطني، وممثلي المجتمع المدني و عدد غفير من المواطنيين.