افطار جماعي بالإقامة الجامعية قرقور محمد

نظم المكتب الولائي تيبازة للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين إفطارا جماعيا على شرف طالبات الاقامة الجامعية الشهيد قرقور محمد ، و كان هذا الإفطار سانحة طيبة للنقاش والحوار بين ممثلي الطلبة المنضوين تحت لواء رابطة الطلبة والطالبات المقيمات ، في أجواء إمتجزت فيها البهجة وروحانيات شهر رمضان المعظم .

كما حضر الإفطار، مديرة الإقامة الجامعية حمودي فاطمة ، مدراء الاقامات التابعة إقليميا لمديرية الخدمات تيبازة بالإضافة إلى ممثل المكتب الوطني و ممثلي النقابات العمالية و الطلبة .

و كشف بويعقوب نورالدين المتحدث بإسم الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين في تصريح لـ الخبر أن تنظيم هذا الإفطار الرمضاني جاء لتعويض الطلبة عن الدفئ العائلي الذي يفتقدونه في شهر الصيام، خاصة أن ظروف الدراسة أجبرتهم على قضاء رمضان بعيدا عن عائلاتهم، وبالأخص من يقطنون في مناطق بعيدة .

وحسب المتحدث نفسه الذي حضر الإفطار ممثلا عن رئيس المكتب الوطني " مولاي أبوبكر " ، فإنّ المبادرة التي استحسنها الطلبة، تندرج ضمن الجهود المبذولة لإبراز قيم التضامن في الشهر الفضيل كما تهدف - حسبه - إلى القضاء على ظاهرة إقبال الطلبة في المدة الأخيرة على مطاعم الرحمة .