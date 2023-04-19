ايفاد لجنة لربط قرية الثنية بالغاز الطبيعي بالمدية

. اثمرت مساعي سكان قرية الثنية ببلدية شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية التي كانت الخبر قد تناولتها الشهر الفارط ومطالبتهم لربط منطقتهم بشبكة الغاز الطبيعي،بايفاد لجنة مختصة من طرف والي الولاية الى المنطقة تنفيذا لالتزامته خلال الزيارة الميدانية التي قادته الى القرية. وقد قامت اللجنة المتكونة من ممثلي مصالح الطاقة و مصالح سونلغاز إلى فرقة_الثنية وأولاد يحي من أجل تحديد الوعاء العقاري لهذه الفرقة وعدد السكان من أجل دراسة إمكانية التكفل بربطها بشبكة الغاز الطبيعي، كما تجدرالإشارة أن ساكنة فرقة الثنية قد استفادت كذلك من دراسة انجاز لشبكة التطهير المنطقة الثنية، خلال جلسات التحكيم المشاريع المقترحة في اطار مخططات التنمية المحلية. كما عاينت اللجنة حالة المسالك الريفية التي طالب السكان بتعبيدها ووضع حد لمعاناتهم مع الاوحال شتاء والمقدرة بحوالي 03كم ، بالإضافة إلى التكفل بإنجاز دورة المياه بمدرسة الشهيد جلفاوي أمحمد بذات المنطقة.