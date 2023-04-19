"سانشيز أضر بالعلاقات الجزائرية الإسبانية"

واجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز انتقادات جديدة من المعارضة التي حملته مرة أخرى المسؤولية عن تدهور العلاقات بين الجزائر ومدريد.

وخلال نقاش نظمه كونغرس النواب بمناسبة تقديمه لإحاطة بخصوص الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع المغرب الأقصى ودورة المجلس الأوروبي، خاطبته النائبة عن اليسار الجمهوري الكتالوني ماريا روزيكي بأن التفسير الوحيد لتغيير الحكومة موقفها من المسألة الصحراوية أن المغرب يمسك شيئا عن الحكومة الإسبانية، معيدة خطابا شبيها بالذي ردده الحزب الشعبي المعارض وصحف إسبانية ودولية من إعلان رئيس الحكومة الاشتراكية انقلاب موقفها من النزاع الصحراوي واصطفافها مع المخزن.

وقالت روزيكي، التي تتولى منصب المكلف بالشؤون الخارجية في حزبها الداعم لاستقلال إقليم كتالونيا، إن التفسير الوحيد لإسبانيا حول تغيير موقفها من الصحراء الغربية، ومعاداة الجزائر في خضم أزمة الطاقة، يرجع إلى الابتزاز الذي مارسه المغرب ولخوف الحكومة مما وصفته "ظهور معلومات قاتمة بل مجرمة".

وأفادت "فيما قللت أوروبا بشكل كبير من اعتمادها على الغاز الروسي، وفيما تفاخرت الحكومة بتشجيع العقوبات ضد موسكو، لم تتردد في زيادة مشترياتها من الغاز الروسي وتفجير اتفاقية الاستيراد مع الجزائر، موردها الرئيسي، عبر تغيير موقفها التاريخي الداعم للصحراء الغربية".

وتوجهت إليه "كيف تفسرون تغيير الغاز الجزائري بالغاز الروسي ومضاعفة حجم الواردات 3 مرات؟"، لتجيبه "من وجهة نظرنا لا يوجد سوى تفسير واحد: المغرب وابتزازه للدولة أو واحدا منكم (أي أعضاء الحكومة)".

وتابعت روزيكي، وهي صحفية تعد اصغر عضو في كونغرس النواب الإسباني، "يجب أن يكون لدى المغرب معلومات قيمة حقًا لإدارة اللعبة بهذه السهولة"، مسجلة أن الحكومة الإسبانية لم تجر تحقيقا في فضيحة "بيغاسوس" (استخدمه المغرب لاستهداف أعضاء في الحكومة والمخابرات الإسبانية والجزائر وفرنسا حسب تقارير إعلامية)، مبدية قناعتها بكون المعلومات التي لديهم حول هذا الأمر "مظلمة للغاية، وإجرامية للغاية، ومن الأفضل ألا تظهر".

وكانت صحيفة "الإسبانيول" كشفت في ديسمبر الماضي تحميل 15 ألف ملف وألف صورة من هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي يُستخدم للتجسس.

ورجحت الصحيفة الإسبانية أن يكون المغرب وراء اختراق هاتف سانشيز ووزيرة دفاعه مارغريتا روبلس ببرنامج "بيغاسوس"، وذلك في مايو 2021 تزامنا مع توتر العلاقات بين الرباط ومدريد بسبب استقبال الأخيرة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للعلاج من مضاعفات فيروس كورونا المستجد. وبدورها أوردت صحيفة "لاراثون" أن تاريخ اختراق هواتف 3 وزراء (الدفاع والداخلية والزراعة) تزامن مع واحدة من أكبر أزمات الهجرة التي عرفها العقد الماضي، إثر محاولة حوالي 10 آلاف مغربي عبور الحدود إلى الأراضي الإسبانية في أقل من يومين، بتواطؤ من السلطات المغربية.

وحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من أن الاختراق طال وزير الزراعة لويس بلاناس، الذي لا علاقة له بملف الهجرة، إلا أنه كان سفيرا بالمغرب سابقا، وهو ما جعل كل الأنظار موجهة إلى المخزن، يضيف المصدر.