أنصار اتحاد السوقر يحتفلون بالذكرى الـ 80 لتأسيس فريقهم

عاشت، ليلة أمس، مدينة السوقر أجواء مميزة، احتفالا بالذكرى الـ 80 لتأسيس فريق اتحاد السوقر، انطلاقا من حديقة الأمير عبد القادر بقلب المدينة.

وتجمع الأنصار بداية من الساعة العاشرة بالحديقة الصفراء كما يطلقون عليها، استجابة لإعلان نشر على صفحة الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتنطلق الاحتفالات بترديد الأهازيج و الأغاني الممجدة لفريقهم "الحمرة" كما يسمونه، و الألعاب النارية التي ملأت سماء المدينة، وامتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويطمح أنصار اتحاد السوقر هذا للموسم، عودة فريقهم إلى قسم ما بين الرابطات الموسم المقبل، لاحتلاله للمرتبة الأولى في الجهوي الأول لرابطة سعيدة الجهوية بفارق 5 نقاط عن أول الملاحقين شباب تخمارت، قبل 8 جولات عن انتهاء البطولة.

و كان فريق اتحاد السوقر يعد مدرسة تخرج منها عديد اللاعبين المميزين في البطولة الوطنية، القسم الأول سابقا، والرابطة المحترفة، من بينهم بغداد تاجي الذي تقمص ألوان اتحاد العاصمة في تسعينات القرن الماضي والحارس أحمد فلاح الذي ساهم في إحراز شباب بلوزداد لكأس الجمهورية، ثم لعب لجمعية وهران و أهلي برج بوعريريج، و أما عن الجيل الأول نذكر عبد القادر بن عامر، محمد صافي وبعدهم سنوسي صافي و بلغشام كراليفة اللاعب و الرئيس الأسطوري الذي لعب في عهده رفيق صايفي في سنواته الأولى و حول إلى فريق من العاصمة مقابل بدلة رياضية و مجموعة كرات، قبل أن يبرز في مولودية العاصمة و يستدعى للمنتخب الوطني.