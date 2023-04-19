الوسطاء، تجار الجملة، تجار التجزئة، تبادل للتهم والواقع واحد

لا تزال بورصة الخضر والفواكه، تسجل أرقاما قياسية في ارتفاع الأسعار، فلا يمر يوم إلا وتسجل مختلف الخضر ارتفاعا طفيفا، إلا أنه مع مرور الوقت أصبحت هذه الزيادات البسيطة ومع تراكمها تفوق 70 في المائة من قيمة الأسعار التي كانت قبل أشهر.

في قسنطينة لاحظنا خلال جولتنا بسوق بن بطو، أن أسعار الخضر لا يوجد أقل من 130 دينار، ما عدا البطاطا التي بلغت 80 دينار. أما باقي الخضر فما بين 130 دينار كالجزر، إلى 230 للكوسة "الجريوات" والفلفل 220 دينار، مرورا بالطماطم (180 دج)، في حين أن الفاصوليا الخضراء فبلغ سعرها 500 دينار.

أما في ميلة، فقد قفز سعر الكوسة من 80 إلى 250 دينار، كما قفز سعر الجزر من 90 إلى 150 دينار كحد أقصى و130 دينار كحد أدنى. أما أسعار الطماطم فتعرف استقرارا نسبيا، حيث تراوحت بين 130 و140 دينار، وتراوح سعر "الجلبانة" بين 150 و170 دينار، وأما البصل الأخضر، فقد عرف استقرارا، حيث تراوحت أسعاره بين 120 و150 وأما الأحمر فقد بلغ 350 دينار.

كما تواصل أسعار الخضر على مستوى جيجل، ارتفاعها وسط حالة من التذمر والترقب في أوساط المواطنين. وفي هذا السياق يبقى غلاء مادة البصل الأحمر يشد اهتمام غالبية المتسوقين، حيث يتراوح سعره بين 300 و350 دينار، مع انعدامه في الكثير من المحلات، وهو الشأن بالنسبة للبصل الأخضر الذي يقدّر معدل سعره بـ 120 دينار للربطة الواحدة، في حين يتراوح سعر البطاطا بين 60 و70 دينار، والجزر بين 100 و110 دينار، والكوسة بين 170 و200 دينار، والطماطم بين 150 و160 دينار والسلاطة بين 120 و160 دينار.

التهبت، أمس، 28 رمضان 2023، أسعار الخضر بتيبازة في سوق الجملة والتجزئة لتبلغ مستويات قياسية، وحلقت اللفت والكوسة عاليا متجاوزة سقف 200 دج للكلغ، فيما شهدت باقي الخضار هي الأخرى ارتفاعا مطردا.

في أسواق الجملة للخضر والفواكه بكل من الحطاطبة بتيبازة، ارتفع سعر الفاصولياء الخضراء ليتراوح بين 340 إلى 370 دينار للكلغ، وبيع (الشفلور) بـ 150 دينار، فيما قفز سعر الكوسة (القرعة) ليتراوح بين 200 إلى 220 دج للكلغ والطماطم بين 80 و120 دج للكلغ، الفلفل الحلو بين 120 و130دج، الفلفل الحار بين 110 إلى 130 دج. من جهته انتفض سعر اللفت ليصل 200 دج والقرنون بين 90 و120 دج والجلبانةبـ 190 دج.

ومعلوم أن هذه الخضار يتم تسويقها بسوق التجزئة بأسعار تزيد عن 30 بالمائة من سعر إخراجها من أسواق الجملة، فسعر الكوسة مثلا وصل مائدة المواطنين بـ250 دج للكلغ، واللفت بين 240 إلى 250 دج للكلغ، والفلفل الحلو بـ 170 دج، والفاصولياء الخضراء ما يزيد عن 400 دج للكلغ.

أسواق الشلف.. صورة طبق الأصل

شهدت أسعار الخضر بأسواق الجملة والتجزئة بالشلف، ارتفاعا كبيرا في اليومين الأخيرين، وقد تقاذف التجار والمنتجون فيما بينهم مسؤولية الارتفاع في الأسعار، حيث حمّل تجار التجزئة مسؤولية الغلاء لتجار الجملة الذين يتحكمون في السوق، إضافة إلى كثرة الوسطاء والمضاربين بين المنتج والمستهلك والذين يقتنون الخضر التي يكثر عليها الطلب من مزارع الفلاحين بأسعار معقولة قبل أن تلتهب بعد ذلك في أسواق الجملة وعلى مستوى غرف التخزين، التي يتم فيها عقد الصفقات بعد التفاوض بالهاتف، مما ألهب جيوب المستهلكين الذين عجزوا عن اقتناء ما يسدّ رمق عائلاتهم، في ظل فشل مخططات مصالح الرقابة وعجزها في الميدان لضبط السوق والحد من المضاربة.

وبلغة الأرقام، فإن أسعار الخضر في أسواق التجزئة بمدينة الشلف ليوم أمس، وصل فيها الفلفل الحلو والحار مثلا 140 و170 دينار للكيلوغرام والكوسة ارتفعت إلى 200 دج والجزر تراوح سعره بين 50 و80 دينار، بينما تأرجح سعر البصل الأخضر بين 40 و70 دينار، في حين سجلت ندرة في البصل الأحمر. أما الطماطم، فقد حافظت طيلة رمضان على ثمنها وبقيت بين 120 و150 دينار، فيما ارتفعت اللوبيا الخضراء إلى 450 دينار والسلطة تراوحت بين 60 و100 دج، بينما تراجعت أسعار الثوم المحلي إلى نحو 50 دج، والبطاطا تراوحت بين 40 دج و90 دينارا.