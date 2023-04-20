نقل الحجاج يتدعم بمطارات جديدة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس في بيان لها، أن مطاري "أحمد مدغري" بالأغواط و"توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير" بأدرار سيستخدمان في نقل الحجاج نحو البقاع المقدسة بشكل مباشر، خلال موسم الحج المقبل 2023/1444.

وجاء في البيان: "تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفي إطار التحضيرات المتواصلة لموسم الحج 2023/1444، تعلن وزارة النقل عن تدعيم قائمة المطارات الوطنية المعنية بنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة بكل من مطار الأغواط (أحمد مدغري) ومطار أدرار (توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير)".

ووفقا للمصدر ذاته، ستبرمج في مطار "أحمد مدغري" رحلات مباشرة لنقل الحجاج من ولايات الأغواط والجلفة نحو البقاع المقدسة، فيما تبرمج بمطار "توات الشيخ سيدي محمد بن لكبير" رحلات مباشرة لنقل الحجاج من ولايات أدرار وتيميمون.