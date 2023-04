Tunisie: Ghannouchi sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis a émis un mandat de dépôt contre le président du Mouvement Ennahda, Rached Ghannouchi, pour complot contre la sécurité de l’État et d’actes ayant pour but de changer la forme de l’État.

L’avocat Samir Dilou a confirmé que le juge d’instruction avait émis une carte de dépôt contre Ghannouchi et son directeur de cabinet, Ahmed Mechergui, et Youssef Nouri, et a remis cinq accusés en liberté, tandis que quatre autres sont poursuivis à l’étranger.