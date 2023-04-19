البوسعيدي: لا نريد تكرار هذا السيناريو مع شبيبة القبائل

عقد اليوم الخميس، مساعد مدرب نادي الترجي التونسي أنيس البوسعيدي رفقة اللاعب محمد علي اليعقوبي ندوة صحفية بقاعة المحاضرات التابعة لملعب الخامس جويلية للحديث عن المباراة المقبلة للفريق أمام شبيبة القبائل غدا الجمعة بداية من الاسعة العاشرة ليلا لحساب دور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال البوسعيدي: " هذه المنافسة هي هدفنا الرئيسي هذ الموسم، سنخوض لقاء أخويا مع الجيران شبيبة القبائل نادي غني عن التعريف بقاعدته الجماهيرية وعاداته وتقاليده، هذا الدور سيكون بمواجهة ذهاب وإياب، نحن هنا من أجل الفوز حتى نسهّل علينا المأمورية في تونس".

وأضاف المتحدث ذاته:" صحيح " الجياسكا" تمر بوضعية صعبة في البطولة لكن هذا لا يعكس قوتها قاريا، لقد فاز في كل مبارياته على أرضية ميدانه لديه لاعبين يعرفون الكرة التونسية جيدا بما أنهم سبق لهم وأن لعبوا هناك".

وأردف:" لا نريد تكرار سيناريو وفاق سطيف، الذي أقصانا الموسم الماضي من الدور ربع النهائي، لأننا ضيعنا عدة فرص للتسجيل على أرضية ميدانهم لهذا فمباراة الغد ستلعب على جزئيات كالعادة وكما قلت نسعى للعودة إلى الديار بالزاد كاملا".

يذكر أن أنيس البدري لن يكون حاضرا خلال مواجهة الغد، وفق ما أكده مساعد المدرب الطي أوضح بأنه سيكون متاحا في المباريات المقبلة للترجي.