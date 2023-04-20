ملف الذاكرة: مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة

كشف رئاسة الجمهورية عن فحوى أول اجتماع للجنة مشتركة جزائرية فرنسية المختصة في معالجة ملف الذاكرة بين البلدين.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، فقد "عقدت اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة يوم أمس اجتماعها الأول عن طريق التقنية عن بعد، قدم خلاله الجانب الجزائري ورقة عمل وفق المبادىء الأساسية الواردة في بيان الجزائر الموقع بتاريخ 27 أوت 2022 بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانوال ماكرون وكذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة بالجزائر يومي 9 و10 اكتوبر 2022".

وتم خلال اللقاء، يضيف البيان، الاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة. كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي مع تحديد الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة.