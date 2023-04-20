رسالة شديدة اللهجة للمتطرفين والأصوليين

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجزائر التي تخوض اليوم معركة التغيير تجد نفسها مرة أخرى أمام محاولات بائسة تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وقال السعيد شنقريحة اليوم الخميس، في كلمته خلال زيارة العمل والتفتيش التي قادته إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، إن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية تخوض اليوم معركة التغيير المنشود بتضافر جهود كافة الجزائريات والجزائريين.

وأشار الفريق أول شنقريحة، إلى تسجيل "عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطابا دينيا مُتطرفا يُذكرنا بسنوات التسعينات".

وأضاف: "فليعلم هؤلاء المُتطرفون أن ذلك الزمن ولّى إلى غير رجعة وأن مُؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المُغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد للهاوية".

وأشار الفريق أول شنقريحة، إلى أن الشعب الجزائري لن يسمح لهم بخداعهم مرة أخرى لأنه أصبح أكثر إدراكا بأساليبهم الخبيثة.