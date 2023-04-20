اتصالات الجزائر: مكالمات مجانية خلال عيد الفطر

أعلنت شركة "اتصالات الجزائر" عرضها الترويجي الخاص بعيد الفطر المبارك لخدمة الهاتف الثابت، المتضمن مكالمات مجانية من الثابت نحو الثابت المحلي والوطني، مشيرة إلى أنها ستضمن استمرارية خدماتها على مستوى الوكالات التجارية خلال ثاني أيام العيد، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الشركة.

وأوضح المصدر ذاته، أن اتصالات الجزائر "تقترح خلال يومي العيد مكالمات هاتفية بـصفر (0) دينار وغير محدودة من الثابت إلى الثابت وشبكة VoLTE عبر كامل التراب الوطني"، بالإضافة إلى "استفادة زبائنها المشتركون في عرض Fixe Idoom من مكالمات بسعر 2 دج/الدقيقة من الهاتف الثابت إلى جميع شبكات الهاتف النقال".

وأشار البيان، إلى أن ذات الشركة " تضمن استمرارية خدماتها على مستوى الوكالات التجارية خلال ثاني أيام العيد وهذا من 10.00 سا إلى 15.00 سا بالنسبة للمناطق الشمالية ومن 08.00 سا إلى 13.00 سا بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن"، علما بأن الوكالات التجارية المعنية بهذا التوقيت على مستوى الجزائر العاصمة هي الرويبة، برج البحري، القبة، المحمدية، بن مهيدي، بئر مراد رايس، حيدرة، زرالدة، عين البنيان، الأبيار، بن عكنون".

أما على مستوى الولايات الأخرى، فالوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة هي وحدها المعنية بالتوقيت سالف الذكر.