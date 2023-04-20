تحذير للتجار الذين لا يستأنفون نشاطهم بعد عيد الفطر

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة استئناف النشاطات التجارية بعد يومي عيد الفطر، محذرا التجار المخالفين من العقوبات "الصارمة" التي تنتظرهم.

وخلال اجتماع تنسيقي مع مدراء التجارة وترقية الصادرات الولائيين والجهويين، نظم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أسدى السيد زيتوني تعليمات تقضي بـ"ضرورة السهر على الالتزام الكامل بالعودة لمزاولة كافة النشاطات التجارية والخدماتية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لضمان تفادي أي اضطراب في تموين السوق الوطنية".

وأضاف أن استئناف النشاط لا يعني الاكتفاء بفتح المحلات وإنما يتعين على التجار توفير المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطنين.

وخلال يومي العيد، سطرت مصالح وزارة التجارة برنامجا للمداومة بغرض ضمان تموين منتظم بالمواد الأساسية والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.