فرار مئات الجنود السودانيين إلى تشاد

قالت السلطات التشادية إن 320 جنديا سودانيا على الأقل فروا إلى تشاد المجاورة وسط قتال في بلادهم.

وأوضح داود يايا إبراهيم، وزير الدفاع التشادي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة إنجامينا يوم الأربعاء إن مجموعة من الجنود عبرت الحدود إلى تشاد في وقت سابق هذا الأسبوع وتم نزع أسلحتها.

مع احتدام القتال في العاصمة السودانية، الخرطوم، بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح برهان وقوات الدعم السريع السودانية بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وبعد اندلاع القتال يوم السبت، بينما يتنافس الجانبان على السلطة، أغلقت تشاد حدودها التي يبلغ طولها 1400 كيلومتر مع السودان. يقول محللو الصراع إن قوات الدعم السريع هي قوة مسلحة قوية، وهذا التفوق العسكري يفسر على الأرجح سبب فرار القوات السودانية إلى تشاد.