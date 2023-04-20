الرئيس تبون يتلقى تهاني عيد الفطر من نظيره المصري

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في البيان، "تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا التقدم والازدهار".

"وبدوره، بادل رئيس الجمهورية أخاه الرئيس المصري التهاني بهذه المناسبة السعيدة، معربا عن تمنياته له وللشعب المصري الشقيق دوام الخير والهناء"، وفقا لذات البيان.