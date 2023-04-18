سوناطراك توظف في هذه الولاية

أعلنت شركة سونطراك عن برمجة عملية انتقاء مترشحين لمناصب عمل بولاية إليزي.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه في إطار تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023 تعلن سوناطراك عن برمجة عمليات الانتقاء والترتيب للمترشحين التي تستوفي فيهم شروط التوظيف والذين تم نشر أسمائهم على مستوى وكالة التشغيل لولاية إليزي.

ومن المقرر إجراء عملية الانتقاء والترتيب على مستوى مركز التكوين المهني لإن أمناس في الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 1 ماي 2023، يضيف البيان.

وتهدف هذه العملية لسد احتياجات الشركة من التشغيل بمنشآتها الإنتاجية في المنطقة، التي تتضمن 199 منصب عمل شاغر.