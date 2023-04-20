نشاط تضامني مكثف خلال شهر رمضان لقنصليات الجزائر بفرنسا

شهدت مختلف التمثيليات القنصلية الجزائرية بفرنسا نشاطات تضامنية مكثفة خلال شهر رمضان تحت رعاية سفارة الجزائر بباريس وهذا بالتعاون مع الجمعيات الجزائرية الناشطة بفرنسا.

ففي العاصمة الفرنسية نظمت قنصلية الجزائر العامة بباريس إفطارا رمضانيا خاصا للمتقاعدين الجزائريين أو من يعرفون "ليشيباني" وتم تحضير موائد الافطار بمشاركة موظفي القنصلية بالتعاون مع متطوعين من الجزائريين المقيمين بفرنسا.

وعبر المتقاعدون الجزائريون عن سعادتهم بهذه المبادرة التضامنية التي سمحت لهم تمضية إفطار رمضاني في جو أسري يخفف عنهم معاناة الغربة وبعدهم عن عائلاتهم .

وقامت القنصليات الجزائرية بفرنسا بالعديد من النشاطات التضامنية خلال الشهر الكريم من خلال توزيع آلاف الوجبات الساخنة على المحتاجين ودعم مطاعم الافطار. وما يميز هذه السنة هو تنظيم موائد إفطار متعددة بما في ذلك داخل مقرات القنصليات على غرار القنصلية الجزائرية في بوبيني بالضاحية الباريسية حيث نظم إفطار خاص بالطلبة الجزائريين المقيمين بفرنسا. وفي قنصلية تولوز أيضا، بالتعاون مع جمعيات جزائرية ومتطوعين، نظمت مائدة إفطار خاصة بالطلبة في حين نظمت قنصلية نانتير إفطارا خاصا بالمتقاعدين الجزائريين المقيمين بالمنطقة.

وخلال الشهر الفضيل تم إحياء سهرات رمضانيه دينية وتكريم حفظة القرآن وتوزيع الجوائز بمناسبة ليلة القدر مثلما هو الحال مع قنصلية الجزائر بسانت ايتيان التي نظمت كذلك إفطارا جماعيا بهذه المناسبة، فيما أقامت قنصلية بوردو حفلا أندلسيا بالتعاون مع جمعية هواء الاندلس. أما قنصلية ليون فقد حرصت على جمع أفراد الجالية الجزائرية حول إفطار خاص خلال هذه الليلة المباركة.

من جهة أخرى وبخصوص التكفل بإنشغالات الجالية أكد سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي خلال زيارته الميدانية إلى قنصلية الجزائر العامة بباريس وحديثه مع المواطنين الجزائريين، على ضرورة الاهتمام الكامل بأفراد الجالية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كما أسدى السفير تعليمات للمصالح القنصلية الثمانية عشر للتكفل السريع و تقديم التسهيلات للمواطنين الذين يرغبون في السفر الى الجزائر خاصة من أجل الاحتفال بعيد الفطر بين أحضان العائلة والتحضير للموسم الصيفي الذي يشهد دائما حركية كبيرة لأفراد الجالية. وفي هذا السياق ومن أجل تقريب المصالح القنصلية من المواطن فتحت قنصليات الجزائر بفرنسا مناوبات على مستوى 11 مركزا قنصليا من اجل تقديم الخدمات الإدارية في المناطق البعيدة لتقليص آجال مختلف الطلبات ووضع أرقام هاتفية خضراء للتواصل مع أفراد جاليتنا.

و ستتواصل نشاطات الممثليات القنصلية الجزائرية بفرنسا خلال عيد الفطر المبارك بزيارات عائلية إلى دور المسنين والمستشفيات من أجل تقاسم فرحة العيد مع من حرم منها في ديار الغربة من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.