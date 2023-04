Algérie: Ce vendredi marquera le 1er jour de l’Aïd el-Fitr

La commission d'observation du croissant lunaire relevant du ministère des affaires religieuses et des waqfs, réunie ce soir à Dar El Imam à El Mohammedia à Alger, a affirmé avoir observé le croissant lunaire du mois de Chaoual, qui marquera la fin du mois sacré de ramadan1444 du hégire et le début du mois de Chaoual et de l'Aïd El Fitr.

D'autres pays arabes et musulmans ont, de leur côté, annoncé avoir observé le croissant du mois de Chaoual, qui signifie la fin du mois de Ramadan.. Parmi ces pays, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, le Yémen, le Koweït, le Bahreïn, la Jordanie, la Palestine, la Tunisie, le Soudan, l'Egypte et l'Irak.

Par ailleurs, d'autres pays musulmans à l'image du Sultanat d'Oman et de la Lybie ont annoncé l'impossibilité d'observé le croissant lunaire du mois de Chaoual er affirmé que demain vendredi sera le 30ème jour du mois de Ramadan et que samedi sera le premier jour de Chaoual.