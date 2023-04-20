غليزان: مخطط أمني خاص بيومي العيد

تحسبًا لحلول عيد الفطر المبارك 1444هـ/2023،سطرت شرطة غليزان مخططا أمنيا یشمل جملة مــن الإجراءات،والتدابیر الأمنية الهدف منها ضمان سلامة المواطن وممتلكاته،وذلك من خلال تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية اللازمة عبر كامل اختصاصها.

وفي هذا الصدد تم وضع تشكيلات أمنية للقيام بدوريات راكبة وراجلة على مستوى النقاط التي يتوافد عليها المواطنون كالمساجد والمقابر،ومحطات نقل المسافرين،وكذا الحدائق والفضاءات العمومية،وهذا من أجل توفير الأمن للمواطن وحماية ممتلكاته.كما سيتم وضع تشكيلات أخرى ثابتة و متحركة على مستوى محاور الطرق الكبرى والشوارع الرئيسية للمدينة لتنظيم حركة المرور.

وتسهيل تنقلات المواطنين.وفي هذا السياق تدعو شرطة غليزان كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام قانون المرور،ومراعاة قواعد السلامة المرورية تفاديا لحوادث المرور.كما تضع الشرطة بالمقابل تحت تصرف جميع المواطنين الأرقام 1548 و 104، و خط النجدة 17 ،وصفحتها عبر الفيسبوك لتلقي جميع البلاغات و طلبات التدخل.