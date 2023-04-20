البويرة: توقيف سارقي أعمدة السكة الحديدية

كشف بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة أنه وتنفيذا لمخطط عمل قائد المجموعة المتضمن محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وعلى إثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأخضرية، مفادها وجود 03 أشخاص مشبوهين يقومون بتقطيع وسرقة أعمدة خاصة بالسكة الحديدية.

وأضيف أنه تم وضع خطة بواسطة دورية تم القبض وتوقيف شخص متورط في حالة تلبس وفرار شخصين مع حجز مركبة تستعمل في نقل المسروقات وآلة قطع.

وتم الكشف أنه تم توقيف باقي عناصر الشبكة الإجرامية المختصة في سرقة أعمدة السكة الحديدية، ليتم تقديمهم بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار وجنحة السرقة أمام الجهات القضائية المختصة.