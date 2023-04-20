الجلفة: تفكيك شبكة لسرقة السيارات واسترجاع ثلاث مركبات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات متكونة من 09 أشخاص واسترجاع ثلاث مركبات محل سرقة بالإضافة إلى حجز ثلاث هواتف نقالة كانت تستعمل في تعاملاتهم الإجرامية، وأسلحة بيضاء يستعان بها في الاعتداءات، ووثائق إدارية خاصة بالمركبات المسروقة، وبعض لواحق المركبات.

وأفاد بيان خلية الإعلام للدرك الوطني أن عناصر هذه الشبكة كانت تقوم باستدراج ضحاياها من الولايات المجاورة لغرض نقلهم الى ولاية الجلفة ثم تقوم بسلبهم سياراتهم باستعمال العنف والتهديد مستعملة أسلحة بيضاء بعد وصولهم إلى مناطق معزولة أين كان يتقاسم افرد الشبكة الأدوار فيما بينهم بين السرقة، النقل، التخزين والبيع، وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.