الرئيس تبون يهنئ أفراد الأسلاك الأمنية وعمال قطاع الصحة

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك لأفراد الأسلاك الأمنية وعمال قطاع الصحة.

وجاء في منشور أول لرئيس الجمهورية، "عيد مبارك لكل أشاوس جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ضُباطًا، و ضباط صف، و جنودًا في كل الوحدات و النواحي، و كل أولئك المرابطين، على حدود وطننا المفدى.. دام عزّ الجزائر و دمتم ذخرًا لها."

وفي منشور ثان على صفحته الرسمية في فايسوك قال الرئيس " تهانيّ بمناسبة عيد الفطر المبارك، لكل الأعين الساهرة على حماية الجزائر، من أفراد سلاح الدرك الوطني، و شرطة، و حماية مدنية، و جمارك..تقبّل الله منا و منكم أجمعين."

كما وجه الرئيس تهانيه لعمال قطاع الصحة جاءت فيها " أتقدم بتهانيّ الحارة لكل أطبائنا و لعمال قطاع الصحة في هذا العيد المبارك. أمدّكم الله بصحة و عافية، وتمنياتي بالشفاء لكل مريض."