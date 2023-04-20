استقالة نائب رئيس الوزراء البريطاني من منصبه

أعلن دومينيك راب نائب رئيس الوزراء، وزير العدل البريطاني، اليوم الجمعة, استقالته من منصبه, وذلك بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية بشأن تصرفاته.

وقال راب في رسالة وجهها إلى ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني: "أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم.. طلبت هذا التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمر أيا تكن .. أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تلقى ,أمس الخميس, تقريرا بشأن مضايقات أخلاقية اتهم بها نائبه وزير العدل دومينيك راب.

وكان دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني قد قال في وقت سابق إنه سيستقيل من منصبه إذا خلص تحقيق بشأن سلوكه إلى ثبوت اتهامات بالتنمر وجهها له موظفون حكوميون.

وفي نوفمبر الماضي, طلب راب إجراء تحقيق في اتهامين رسميين بشأن سلوكه, وبعد ذلك بشهر تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل خمس شكاوى رسمية أخرى.