الوزير الأول يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, صباح اليوم الجمعة, صلاة عيد الفطر المبارك بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة, في جو سادته السكينة والخشوع وسط جمع غفير من المواطنين.

كما أدى صلاة العيد في نفس الجامع, وزير الدولة مستشار لدى رئيس الجمهورية, عبد العزيز خلف, وأعضاء الحكومة وكذا أعضاء من السلك الدبلوماسي العربي و الإسلامي المعتمد بالجزائر.

وفي خطبتي صلاة العيد اعتبر الإمام أن عيد الفطر هو يوم "الجائزة العظمى" بعد شهر الصيام الفضيل, مبرزا فضائل هذا اليوم الذي يجب أن تسود فيه لدى أفراد المجتمع "المحبة والإخاء والتماسك والألفة", وحث في نفس السياق على ضرورة صلة الأرحام و"عمل الخير والبر وعدم الانقطاع عن الطاعات والعبادات والسلوكيات الحميدة" التي دأب عليها الناس خلال شهر رمضان الكريم.

وبهذه المناسبة, نوه الإمام بدور علماء الجزائر في الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية.

وعقب خطبتي صلاة العيد, تبادل الوزير الأول التهاني مع أعضاء الطاقم الحكومي والسلك الدبلوماسي العربي و الإسلامي المعتمد بالجزائر و جمع من المواطنين في أجواء سادتها مظاهر البهجة والتآخي والتآزر.