معلول: كل شيء ممكن في مباراة العودة

حقق الترجي التونسي فوزا مهما على نادي شبيبة القبائل بأرضية ملعب الخامس جويلية، بهدف دون رّد وذلك لحساب الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، نتيجة ستصعّب حتما من نتيجة لقاء العودة.

وقال مدرب الترجي التونسي نبيل معلول خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء: "ّ شبيبة القبائل تبقى دائما كبيرة بأسمائها التاريخية أمثال بويش ومناد والآخرون، لا زال هناك شوط ثاني في تونس و" الجياسكا" تعرف جيدا كيف تلعب كرة القدم".

و أضاف:"كل شيء ممكن وشبيبة القبائل قادرة على قلب الطاولة في مباراة العودة".

وختم:" أشكر جمهور شبيبة القبائل، الذي قام بتحية لاعبي الترجي بعد نهاية المباراة".