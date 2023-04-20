شباب بلوزداد يعوّل على الحسم في مباراة الذهاب

يلاقي سهرة اليوم السبت، نادي شباب بلوزداد ضيفه ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بداية من الساعة الثامنة ليلا، وذلك لحساب مواجهات ذهاب دور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال مدرب" السياربي"، نبيل الكوكي خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "بلغنا اليوم مرحلة خروج الغالب والمغلوب لا يوجد تدارك في مثل هذه المباريات، سنلعب شوطا هنا والآخر بجنوب إفريقيا للضفر بورقة الترشح ".

و أضاف: " الأكيد أنها مباراة صعبة، أمام واحد من أفضل الفرق المتأهلة لهذا الدور، لدينا طموح لتجاوز هذا الدور".

وأردف:" أعتقد أن كل الفرق المتأهلة لهذا الدور ، مستواها متقارب بغض النظر عن الأندية التي لديها عادات وتقاليد، كما قلت عزيمة المجموعة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية".

يذكر أن شبيبة القبائل، انهزم البارحة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رّد بملعب الخامس جويلية، وسيلتقي الفريقان في تونس يوم السبت المقبل.