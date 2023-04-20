خيار آخر أمام عدلي للبقاء في إيطاليا أو العودة إلى فرنسا

كشف تقرير فرنسي، أن الجزائري ياسين عدلي لاعب نادي آسي ميلان الإيطالي يتجه للعودة مجددا إلى الدوري الفرنسي الذي سبق وأن لعب فيه مع نادي بوردو. وبحسب"butfootballclub.fr"، فإن عدلي المرشح للالتحاق بالمنتخب الجزائري خلال المواعيد الرياضية القادمة، يتواجد ضمن اهتمامات العديد من الفرق الفرنسية والإيطالية التي قد تعرض عليه فكرة البقاء في البطولة الإيطالية.

ويرغب نانت في ضم عدلي ليكون بجانب مواطنه آندي ديلور وذلك في حال رحيل اللاعب إلى ليودوفيك بلا إلى ليل.

نفس المصدر أوضح أن باولو سوزا، المدرب الحالي لفريق ساليرنيتانا يريد أن يكون عدلي ضمن تعداده خاصة وأنه يعرف جيدا وفي كل مرة يثني على إمكانياته والذي قال عنه:" أنا متأكد من أنه لاعب سيذهب بعيدا جدا، عندما تعود من إصابة، فإن الاندماج لا يأتي على هذا النحو".

يذكر أن عدلي لم يلعب مع " الروسونيري"، ولم يشارك سوى في 100 دقيقة منذ انضمامه، وسعت إدارة الميلان لإيجاد حل للاعب من خلال إعارته أو إعطاء فرصة أخرى لإثبات مستواه وكسب ثقة مدربه بيولي.