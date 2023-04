Amar Bendjama nommé ambassadeur de l'Algérie auprès de l'ONU

Le diplomate algérien Amar Bendjama a été nommé ambassadeur d'Algérie et représentant permanent auprès des Nations unies à New York, selon le dernier numéro du Journal officiel.

"Par décret présidentiel du 20 Ramadhan 1444 correspondant au 11 avril 2023, Amar Bendjama est nommé ambassadeur d'Algérie et représentant permanent auprès de l'organisation des Nations unies à New York", lit-on dans le Journal officiel n. 25.

Ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Bendjama a été également ambassadeur d'Algérie à Paris, Addis-Abeba, Londres, Tokyo et Bruxelles.

Il remplace à ce poste Mohamed Ennadir Larbaoui, qui a été désigné directeur de Cabinet à la présidence de la République lors du dernier remaniement ministériel de mars 2023.