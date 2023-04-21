عمار بن جامع ممثلا دائما للجزائر لدى الأمم المتحدة

عين الدبلوماسي عمار بن جامع سفيرا للجزائر وممثلا دائما لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك, حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وجاء في العدد 25 من الجريدة الرسمية : "بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رمضان عام 1444 الموافق 11 أبريل سنة 2023، يعين السيد عمار بن جامع، سفيرا للجزائر وممثلا دائما لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك".

وسبق لعمار بن جامع أن شغل عدة مناصب بوزارة الشؤون الخارجية، منها أمينا عاما، كما كان سفيرا للجزائر بباريس وأديس أبابا ولندن وطوكيو وبروكسل.

ويعوض بن جامع في هذا المنصب، محمد النذير العرباوي الذي عين مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بموجب التعديل الحكومي لمارس الفارط.