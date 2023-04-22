قالمة: قتيل و15 مصابا في انقلاب شاحنة

توفي شخصان وأصيب 15 اخرين بجروح متفاوتة مساء اليوم السبت في حادث مرور وقع ببلدية بوشقوف بولاية قالمة حسبما استفيد من خلية الإعلام والاتصال بالحماية المدنية بالولاية .

وأوضح نفس المصدر أن الحادث الذي تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة صغيرة كانت تقل الضحايا وقع بالطريق الرابط بين حمام بلديتي حمام النبائل و بوشقوف تسبب في وفاة امرأة تبلغ 35 سنة في عين المكان و رضيع يبلغ 03 أشهر من العمر بعد وقت قصير من نقله لمستشفى بوشقوف متأثرا بإصابات في الرأس مبرزا بأن جثتي الضحيتين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

وأضاف نفس المصدر أن الحادث تسبب أيضا في إصابة 07 أطفال و06 نساء ورجلين بإصابات وجروح مختلفة تم نقلهم لمستشفى بوشقوف بواسطة سيارات إسعاف الحماية المدنية التابعة لوحدة حمام النبائل بدعم من وحدة بوشقوف.

وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث حسبما تمت الإشارة إليه.