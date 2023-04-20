محرز يعود للتوهج ويدخل التاريخ

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، إلى التألق مع ناديه مانشستر سيتي بعدما قاده إلى نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وتجاوز أشبال المدرب بيب غوارديولا نادي شيفيليد يونايد، اليوم السبت، على ملعب ويبلي في لندن، بثلاثية نظيفة في إطار نصف نهائي المنافسة الأعرق في انجلترا.

وسجل الدولي الجزائري ثلاثية كاملة في الدقائق 43، 61 و66 على التوالي منصبا نفسه نجما للمقابلة دون منازع.

وحقق محرز رقما مميزا يدخله تاريخ هذه المنافسة بعدما بات أول لاعب يسجل ثلاثية في نصف نهائي كأس الاتحاد منذ حوالي 65 سنة، أي بعد لاعب مانشستر يونايد أليكس داوسن سنة 1958.

وابتعد محزر عن التهديف في الفترة الأخيرة بعدما غاب عن عدة مواجهات حاسمة للسيتي خاصة في دوري أبطال أوروبا وذلك بسبب خيارات فنية للتقني الإسباني.