مداومة: التزام شبه كلي للتجار

سجلت وزارة التجارة وترقية الصادرات التزام 50798 تاجرا ومتعاملا اقتصاديا بنظام المداومة والخاص بضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمواد والسلع الواسعة الاستهلاك وهذا خلال اليوم الثاني من عيد الفطر، فيما لم يتقيد 19 تاجرا على المستوى الوطني بالبرنامج المسطر.

ووفق بيان للوزارة، اليوم السبت، فقد سجل أيضا "عودة النشاط التجاري للعديد من التجار والمتعاملين الاقتصاديين الغير معنيين بالمداومة خلال هذه المناسبة المباركة" مذكرة من جهة ثانية جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين بـ"إلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من يوم غد الأحد 23 أفريل".

كما تقدمت وزارة التجارة "بجزيل الشكر لكل التجار والمتعاملين الاقتصاديين على احترام برنامج المداومة ليومي العيد وتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين"حسب المصدر ذاته.